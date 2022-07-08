"Кто хочет пострелять, приглашаем в ВСУ". В Ровенской области запретили охоту до конца войны
В Ровенской области запретили охоту. Такое решение принял Совет обороны области.
Об этом сообщил в Facebook глава местной областной военной администрации Виталий Коваль.
По словам Коваля, решение будет действовать до прекращения военного положения в Украине.
"Причина запрета, я думаю, ясна. Сегодня пора защищать страну, а не получать "удовольствия" в лесу. Кто хочет пострелять, приглашаю в ряды ВСУ", – прокомментировал губернатор.
Ранее мы писали, что в Ровно ввели мораторий на рассмотрение горсоветом политических вопросов во время военного положения. Глава ОВА Виталий Коваль заявил, что решение было принято с целью "недопущения разжигания межэтнической, расовой, религиозной вражды".
Война в Украине продолжается уже 135-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июля в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 134-го дня войны. На Донбассе штурмовые действия противник вел под Харьковом, Славянском, Бахмутом. К северу от Харькова был отбит штурм Сосновки. Вчера украинские военные утром установили флаг на острове Змеиный. Он был установлен "как символ победы и возрождения этих руин".
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