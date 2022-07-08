Ровенский городской совет установил мораторий на рассмотрение политических вопросов, "разъединяющих общество" во время военного положения.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава областной военной администрации и депутат горсовета Виталий Коваль, который был одним из инициаторов решения.

"Приветствую решение горсовета Ровно запретить разъединяющие общество вопросы", – написал Коваль.

Глава ОВА заявил, что решение было принято с целью "недопущения разжигания межэтнической, расовой, религиозной вражды".

Судя по комментариям пользователей к сообщению, за такое решение было проголосовали для того, чтобы не дать принять постановление о запрете УПЦ (как это сделали несколько других горсоветов).

В комментариях встречается и много призывов к запрету УПЦ, в ответ на что Коваль посоветовал "интернетным воинам" обратиться в военкоматы.

Ранее "Страна" сообщала, что Львовский горсовет принял решение о запрете в городе деятельности Украинской православной церкви. Также на территории города решили запретить деятельность Украинской правоверной греко-католической Церкви "Группа Догнала".

А до этого деятельность УПЦ запретили в Конотопе и Броварах.