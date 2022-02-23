Верховная Рада приняла в 1 чтении законопроект №5708 "О праве на гражданское огнестрельное оружие". За этот законопроект проголосовало 274 депутата. Этот документ регулирует отношения, связанные с оборотом гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему.

Но на данный момент его основной автор Игорь Фрис заявил, что это не проект о "легализации оружия" (как об этом все пишут), а только способ урегулировать "правовой режим собственности" оружия.

В связи с этим возникает главный вопрос, зачем вообще нужен был этот закон, если он не легализует оружие.

Основное изменение таково: согласно этому проекту разрешение на выдачу и владение оружием больше не будет выдаваться Министерством внутренних дел, а устанавливается законом. До сих пор решение о выдаче оружия принималось согласно приказу МВД №622, принятому еще в 1998 году. А по сути происходило в ручном режиме органами внутренних дел. Поэтому законодатели прописали ограничения, кто, как и зачем сможет владеть оружием.

Главная идея проекта - это выдача гражданину специального удостоверения на владение оружием. Как пояснил "Стране" автор проекта Игорь Фрис, речь идет об аналоге нынешнего водительского удостоверения, которое будет выдаваться людям при определенных условиях и наличии субъективных характеристик.

Чтобы получить такое удостоверение, необходимо будет пройти медкомиссию и специальное обучение. Удостоверение выдадут на три года, а в дальнейшем будет продлевать раз в пять лет. Собственно только владельцы таких удостоверений смогут приобретать и использовать оружие соответствующих категорий.

В законе также прописано четкое деление видов оружия на категории, исчерпывающий перечень, кто какие категории может использовать, а также создание специального реестра оружия - при чем владеть незарегистрированным оружием будет запрещено вплоть до уголовной ответственности.

Какие категории оружия вводятся

Согласно тексту проекта устанавливаются следующие категории гражданского огнестрельного оружия:

А – автоматическое огнестрельное оружие;

В – гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травматическое);

С – короткоствольное огнестрельное оружие (за исключением гладкоствольного короткоствольного (травматического) оружия);

D – длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие;

Е – длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие.

Все оружие - в Реестр

Для контроля за оборотом оружия создается Единый государственный реестр гражданского огнестрельного оружия. Владеть оружием, не внесенным в реестр, будет запрещено.

Заведовать этим реестром будет Министерство внутренних дел Украины. В этом реестре будет отдельная, закрытая часть, в которой будет перечень орудия, защищенного государственной тайной. Владельцам оружия будут выдавать удостоверения владельцев. Информация в реестре будет храниться пожизненно, а сведения о владельце оружия и месте хранения оружия будут обезличиваться через 10 лет после прекращения действия удостоверения владельца оружия.

"Человек будет собственником удостоверения владельца оружием. Оружие будет регистрироваться по техпаспорту. И владелец удостоверения сможет покупать, получать в подарок, наследовать соответствующее оружие. Все оружие будет в реестре, там будет пулетека, гильзотека, будет отслеживаться, чтобы оружие не было украдено, чтобы оно не светилось в преступлениях. В дальнейшем будет это фиксироваться в Дие. Но все условия для хранения, возраст обладателей оружия и тд остаются, как и сейчас", - пояснил "Стране" автор проекта Игорь Фрис.

Право на получение удостоверения владельца оружия получат дееспособные граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, которые не имеют медицинских противопоказаний к обращению с оружием; не имеют судимости, или она погашена или снята, а также которые решением суда не лишены права на владение огнестрельным оружием или не ограничены в этом праве.

Права на оружие лишат тех, кто привлекался к административной ответственности за ряд проступков, например, оставление места ДТП, вождение без прав или в состоянии опьянения, совершение актов домашнего насилия, изготовление и пропаганда георгиевской ленты, уклонение от общественных работ, нарушение правил административного надзора, нарушение порядка покупки и хранения оружия.

Важный момент, что оружием категории А - автоматическим огнестрельным - физические лица и юридические лица (кроме юрлиц, имеющих лицензии на тиры и стрельбища) владеть не смогут.

Право на получение категории оружия D и выхолощенного оружия получат граждане, достигшие 18-летнего возраста, после прохождения обучения по обращению с оружием.

Право на получение категории оружия В получат исключительно лица, профессиональная деятельность которых связана с риском, для защиты жизни и здоровья. Это судьи, прокуроры, полицейские, частные исполнители, частные детективы, нотариусы, адвокаты, журналисты, работники органов экологического контроля, работники спецподразделений органов охраны окружающей природной среды, а также лица, занимавшие должности в военных формированиях и правоохранительных органах с закреплением за ними табельного огнестрельного оружия.



Право на получение категории оружия Е получат граждане Украины, достигшие 25-летнего возраста, и в отношении которых отсутствуют сведения в Реестре об их привлечении два и более раза к административной ответственности по статье 191 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Право на получение категории оружия С получат спортсмены – граждане Украины, достигшие 18-летнего возраста, не реже двух раз в год участвовавшие во всеукраинских или международных спортивных соревнованиях в составе сборных команд Украины и имеющие спортивное звание не ниже мастера спорта Украины видов спорта, в правилах спортивных состязаний которых предусмотрено использование спортивного огнестрельного оружия.

При наличии задолженности по уплате алиментов за четыре месяца, государственный исполнитель будет выносить постановление об установлении временного ограничения должника в праве пользования гражданским огнестрельным оружием, пневматическим и охлажденным оружием, - до погашения задолженности.

Одним из главных проблемных моментов в законопроекте было положение о наградном оружии. Как говорится в тексте проекта, физические лица могут быть награждены отличием "Именное огнестрельное оружие" и ведомственным поощрительным отличием "Огнестрельное оружие" гражданского огнестрельного оружия любой категории, кроме категории А.

Важно, что физлиц, ФЛП и юридических лиц (за исключением юрлиц и физических лиц-предпринимателей, имеющих лицензии на производство и ремонт гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему, торговлю гражданским огнестрельным оружием и боевыми припасами к нему) обязали заключить договор страхования гражданской ответственности за ущерб, который может быть причинен третьему лицу или его имуществу вследствие владения, хранения или применения оружия в течение 5 рабочих дней после получения оружия в собственность.

Кроме того, в Украине будет запрещено для гражданского обращения:

- огнестрельное оружие, изготовленное из материалов, не позволяющих обнаружить его с помощью металлоискателей;

- огнестрельное оружие, созданное путем переработки огнестрельного оружия или огнестрельного оружия, в котором были заменены основные части, что привело к существенным изменениям свойств такого оружия, если такие переработки и изменения произведены без лицензии на производство и ремонт гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему, торговлю гражданским огнестрельным оружием и боевыми припасами к нему;



- огнестрельное оружие, переработанное таким образом, что усложняет его идентификацию, в том числе оружие с незаконно замененными основными частями, а также огнестрельное оружие, замаскированное под другие предметы;

- огнестрельное оружие с удаленной или незаконно измененной его маркировкой;

- гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие, предназначенное для стрельбы патронами, снаряженными резиновыми или аналогичными по своим свойствам металлическими снарядами несмертельного действия калибром менее 6 миллиметров;

- нарезное оружие калибром более 12,7 мм, если скорость полета его шара превышает 700 м/с;

- револьверы (кроме револьверов газовых; револьверов, отнесенных к категории В, находившиеся в законном пользовании до вступления в силу настоящего Закона; револьверов, которыми награждены физические лица как отличием "Именное огнестрельное оружие" и военнослужащие – ведомственным поощрительным отличием);

- длинноствольное гладкоствольное огнестрельное оружие калибром более 27 миллиметров;

- огнестрельное оружие, не отвечающее требованиям безопасности и техническим требованиям к оружию этой категории, не прошло осмотр его технического состояния и контрольный отстрел для криминалистического учета;

- вкладные нарезные стволы к гладкоствольному огнестрельному оружию;

- патроны, снаряженные резиновыми или аналогичными по своим свойствам металлическими снарядами несмертельного действия, не прошедшими оценку соответствия;

- боевые припасы бронебойного (шар с твердым сердечником бронебойного действия), взрывного (шар с взрывающимся зарядом в момент столкновения) или зажигательного (шар с химической смесью, которая воспламеняется при контакте с воздухом или в момент столкновения) действия, а также снаряды для подобных боевых припасов;

- боевые припасы специально сконструированные для усиления пробивного действия и поражения защищенных целей, а также снаряды для подобных боевых припасов.

Также запрещается:

- сдача гражданского огнестрельного оружия или боевых припасов к нему в залог;

- использование для гладкоствольного короткоствольного (травматического) оружия любых патронов, за исключением патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам металлическими снарядами несмертельного действия, холостых патронов, патронов газового действия;



- указание более одного человека как владельца гражданского огнестрельного оружия в свидетельстве о регистрации оружия.

По закону владельцы гражданского огнестрельного оружия могут применять имеющееся у них на законных основаниях гражданское огнестрельное оружие для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости.

Применение оружия должно предшествовать четко выраженному предупреждению об этом лице, в отношении которого планируется применение оружия, за исключением случаев, когда промедление в применении оружия создает непосредственную опасность для жизни владельца оружия, других лиц или может привести к другим тяжелым последствиям.

Будет запрещено применять гражданское огнестрельное оружие, находящееся в гражданском обороте, в отношении женщин с явными признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен, за исключением случаев совершения указанными лицами вооруженного или группового нападения.

Если в результате применения гражданского огнестрельного оружия, находящегося в гражданском обороте, нападающему причинены телесные повреждения, лицо, применившее гражданское огнестрельное оружие, обязано осуществить вызов экстренной медицинской помощи, принять меры к охране места происшествия и немедленно сообщить органам Национальной полиции о применение оружия.

Охота будет осуществляться с гражданским огнестрельным оружием категорий D или E.

Ношение гражданского огнестрельного оружия запретят, кроме специально оговоренных случаев. Например, использование гражданского огнестрельного оружия категории С, D, Е позволят во время занятия стрельбой, охоты или проведения спортивных мероприятий в пределах стрелковых тиров, стрельбищ или стендов. Ношение гражданского огнестрельного оружия категорий D, E позволит в пределах места постоянного хранения оружия владельцем этого оружия.

Ношение гражданского огнестрельного оружия категорий В и наградного оружия позволят, за исключением мест, где существует запрет на пребывание с оружием.

Какая ответственность за нарушение

Еще одним законопроектом, который депутаты также приняли в 1 чтении, стали изменения к Уголовному кодексу и Кодексу об Административных нарушениях относительно ответственности за порядок приобретения, хранения и использования оружия. Депутаты отдали за этот проект 267 голосов.

Самое главное в этом проекте то, что были расширены границы необходимой обороны. Как пояснил Фрис, речь идет о праве использовать оружие на территории, которая находится в собственности человека.

"Если в собственности человека есть помещения, жилые или нежилые, квартира, дом, офис, где на него нападут, и в наличии зарегистрированное оружие, он не будет нести ответственность за использование этого оружия, он сможет защитить себя и свою семью", - уточнил депутат.

При этом законодатели ужесточили нормы по владению незарегистрированного оружия и ношению зарегистрированного оружия вне домовладений или специальных мест для использования этого оружия.

Главное научно-экспертное управление в своем выводе отмечало, что депутаты должны также принять отдельный закон, который будет регулировать вопросы обеспечения гражданами государства права на активную личную защиту своей жизни и здоровья, а также жизнь и здоровье от окружающих преступных посягательств.

Так вводятся следующие нормы:

Приобретение, хранение, передача другим лицам или продажа гражданского огнестрельного оружия категорий В, C, D, E и боевых припасов к нему, а также пневматического оружия калибра свыше 4,5 миллиметра и скоростью полета пули свыше 100 метров в секунду с нарушением установленного законом порядка –

влекут наложение штрафа в размере от семидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией оружия или без такового.

За повторное нарушение - штраф от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов.

А вот ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт гражданского огнестрельного оружия, боевых припасов с нарушением вышеупомянутого закона (например, использование оружия, не внесенного в реестр или ношение огнестрелов) - наказываются штрафом до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет.

По этой же статье за повторное нарушение предусматривается штраф до десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до трех лет.

Более серьезная ответственность предусмотрена за ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, запрещенного законом в гражданском обращении - ограничение свободы сроком до пяти лет или лишением свободы сроком от трех до пяти лет.

Повторное нарушение - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Еще одна важная норма - ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт взрывчатых веществ (кроме пороха и капсул, используемых для снаряжения боеприпасов, находящихся у человека на законных основаниях) или взрывных устройств –

наказывается штрафом в размере от трех до двадцати тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, или ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

При этом в первом чтении законодатели предусмотрели освобождение от уголовной ответственности для лиц, совершивших эти преступления, если они добровольно сдали органам власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства.