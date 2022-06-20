В четырех районах на Волыни разрешили мирным жителям посещать леса. Также там можно собирать ягоды и грибы.

Такое решение было принято на заседании Совета обороны области 20 июня, сообщил на своей странице в Facebook председатель областной военной администрации Юрий Погуляйко.

"Две недели назад мы уже рассматривали этот вопрос и решили определить лесные массивы только в Луцком и Владимире-Волынском районах, где возможен сбор ягод и грибов. Сегодня же совместно с руководством районных военных администраций снова подняли этот вопрос. Так, подробно обсудив все ограничения с военными, было решено разрешить местному населению в Камень-Каширском и Ковельском районах сбор дикороссов в определенных лесных массивах", - отметил Погуляйко.

Для этого районным военным администрациям поручено согласовать и определить с военным командованием леса, где можно собирать грибы и ягоды. Об этих местах проинформируют местные власти, которым необходимо провести информационно-разъяснительную работу среди людей об ограничениях.

Кроме того, в этом году в области не будет открытия сезона охоты на дичь.

Скриншот: Facebook/Юрій Погуляйко

Напомним, что изначально запрет на посещение лесов связан с тем, что многие зеленые зоны в Украине заминированы.

Мы рассказывали, что в Киеве пока запрещено посещать территории всех лесопарковых хозяйств города: Конча-Заспу, Дарницкий, Святошинский лесопарки. Их территории до конца еще не разминированы, кроме того, там построены военные фортификации.