В Мурманске РФ 19-летний местный житель поджег военкомат. Он заявил, что его заставили это сделать. Видео
В российском Мурманске в ночь на воскресенье, 14 мая, был совершен поджог здания областного военкомата. Пожар начался в два часа ночи.
Об этом сообщают местные медиа со ссылкой на экстренные службы
К прибытию пожарных горел цокольный этаж. Огонь потушили через час. В результате выгорело помещение на цокольном этаже площадью 100 квадратных метров.
Поджигателем оказался 19-летний местный житель. Он выбил стекло в окне цокольного этажа, залил раму зажигательной смесью, воспламенил ее и убежал с места происшествия.
Его быстро задержали, и он сразу признал свою вину. Как сообщает Telegram-канал Baza, поджечь военкомат его заставил неизвестный под угрозой расправы. Контакт с ним поджигатель имел только по переписке.
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