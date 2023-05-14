В российском Мурманске в ночь на воскресенье, 14 мая, был совершен поджог здания областного военкомата. Пожар начался в два часа ночи.

Об этом сообщают местные медиа со ссылкой на экстренные службы

К прибытию пожарных горел цокольный этаж. Огонь потушили через час. В результате выгорело помещение на цокольном этаже площадью 100 квадратных метров.

Поджигателем оказался 19-летний местный житель. Он выбил стекло в окне цокольного этажа, залил раму зажигательной смесью, воспламенил ее и убежал с места происшествия.

Его быстро задержали, и он сразу признал свою вину. Как сообщает Telegram-канал Baza, поджечь военкомат его заставил неизвестный под угрозой расправы. Контакт с ним поджигатель имел только по переписке.

Ранее мы писали, что в городе Комсомольск-на-Амуре, что в Хабаровском крае Российской Федерации, подожгли здание Росгвардии. Поджигателя задержали, им оказался 50-летний мужчина. Его мотивы не установлены.

А в октябре прошлого года в Санкт-Петербурге пенсионерка с криком "Слава Украине!" пыталась сжечь Сбербанк за маленькую пенсию.