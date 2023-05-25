Вечером 24 мая в здании минобороны России на Фрунзенской набережной был виден дым. По данным российских СМИ, пожар был на одном из балконов.

Впрочем, позже МЧС заявило, что его сотрудники прибыли на Фрунзенскую набережную, но никакого пожара там не обнаружили.

Напомним, в мае дронами был атакован Кремль. Владимир Зеленский считает, что атаку на Кремль могла организовать сама Россия. А вот официальные лица США полагают, что это могла быть Украина.

Тем временем война в Украине идет уже 456-й день. Мы следим за новостями 25 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 455-го дня войны. Из сводок Генштаба пропала формулировка о боях внутри Бахмута. Хотя замминистра обороны Анна Маляр вновь заявляет, что украинские силы удерживают район около памятника самолёту. Морскими дронами был атакован самый современный на сегодняшний день разведывательный корабль в составе российского флота "Иван Хурс". А куратор "Вагнера" Пригожин дал интервью, где снова рассказал много "зрады", допустив даже революцию в РФ.

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Олеся Медведева в своем блоге также подводит итоги дня.