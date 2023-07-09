В оккупированном Крыму сообщили, что в Керчи сработала система ПВО. Сообщается, что была сбита ракета.

Об этом пишут местные паблики.

После перехвата ракеты над Керчью, российские телеграм-каналы писали о закрытии движения через Крымский мост. Также отмечалось, что целью ракетного удара был мост.

Официально это не подтверждалось. Назначенный россиянами "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил только о сбитии ракеты.

"В районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета. Повреждений и пострадавших нет", - заявил он.

Позже "министр транспорта" Крыма Николай Лукашенко заявил, что работу Крымского моста, остановленную после ракетной атаки, возобновили.

Ранее Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ) заявила, что якобы предотвратила попытку покушения на т.нн "главу" аннексированного Крыма, Сергея Аксенова.

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