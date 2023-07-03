Война не будет закончена до освобождения Крыма.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

"Мы не можем представить Украину без Крыма. И пока Крым находится под российской оккупацией, это означает только одно: война еще не окончена", — сказал президент.

На вопрос, есть ли какой-то сценарий, при котором может быть мир без Крыма, Зеленский сказал: "Тогда это не будет победа".

Таким образом он опровергает информацию WP, якобы Украина планирует в ходе текущего наступления переместить артиллерийские и ракетные комплексы к границе Крыма, а затем начать переговоры с РФ, соглашаясь на то, что полуостров остается под контролем России.

Американское издание сообщало, что этот план обсуждался в июне в ходе визита в Киев главы ЦРУ Уильяма Бернса. При этом саму встречу с Бернсом Зеленский подтверждает.

Он сказал CNN, что был "удивлен", увидев, что о его встрече с Бернсом сообщили в СМИ.

"Мое общение с главой ЦРУ всегда должно оставаться за кадром", - сказал он. "Мы обсуждаем важные вещи - что нужно Украине и как Украина готова действовать", - цитирует издание слова президента.

По данным британской разведки, в РФ считают сохранение контроля над Крымом своим главным политическим приоритетом.