Украина уже в советские времена была самостоятельным государством, а Крым – её частью.

Об этом заявил в воскресенье, 2 июля, канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD, пишет Tagesschau.

"Уже во времена Советского Союза Украина была самостоятельным государством с членством в ООН. И это, кстати, Россия первая покинула Советский Союз, а не Украина", - сказал Шольц.

По мнению Шольца, в то время Крым принадлежал УССР.

Известно, что Украинская ССР в рамках Советского Союза была – наравне с рядом государств, а также Белорусской ССР – членом-учредителем ООН, подписавшим устав данной организации в 1945 году. Однако с распадом СССР РФ стала правопреемником Советского Союза в Совбезе ООН.

Ранее в этом же интервью Шольц заявил, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока на ее территории идет война. Однако канцлер ФРГ заверил, что Германия относится к тем странам, которые считают себя обязанными проработать гарантии безопасности для Украины на период после завершения конфликта.

Также Шольц отказался поставлять Украине ракеты Taurus, о которых просил Владимир Зеленский. По словам канцлера ФРГ, Германия не хочет поставлять Киеву оружие, которое можно использовать для нападения на РФ.