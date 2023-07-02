Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока на ее территории идет война.

Об этом Шольц сказал в интервью телеканалу ARD.

"Одно совершенно ясно - и это знает Украина и было много раз сказано: во время войны вообще не может произойти вступление в наш альянс. Условием членства является отсутствие неразрешенных пограничных конфликтов", - отметил канцлер.

В то же время Шольц заверил, что Германия относится к тем странам, которые считают себя обязанными проработать гарантии безопасности для Украины на период после завершения конфликта.

Ранее заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил о том, что Владимир Зеленский приедет на саммит НАТО в Вильнюс только при условии, что там "будет результат". По его словам, под результатом имеется ввиду положительный ответ на заявку Киева о вступлении в НАТО, поданную 30 сентября.

Сам Зеленский в свое время тоже говорил о том, что Украине нечего делать на саммите, "если нас не видят в рядах НАТО и не дадут нам какой-нибудь сигнал в Вильнюсе".