Президент США Джо Байден намерен отправиться в турне по Европе. С 9 по 13 июля он посетит Великобританию, Литву и Финляндию.

Об этом сообщает Белый дом.

Сначала Байден отправится в Лондон, где встретится с королем Карлом III и премьер-министром Риши Сунаком, "чтобы еще больше укрепить тесные отношения между странами".

Затем президент поедет в литовскую столицу Вильнюс, где с 11 по 12 июля пройдет 74-й саммит НАТО.

13 июля президент США посетит Хельсинки (Финляндия), там он примет участие в саммите лидеров США и Северных стран.

Между тем заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил о том, что Владимир Зеленский приедет на саммит НАТО в Вильнюс только при условии, что там "будет результат". По его словам, под результатом имеется ввиду положительный ответ на заявку Киева о вступлении в НАТО, поданную 30 сентября.

А президент Сербии Александр Вучич сказал, что ВСУ попытаются развить контрнаступление и прорвать оборону россиян, чтобы показать результат к вильнюсскому саммиту НАТО. Он ожидает большое наступление Украины в двух направлениях: одно у Бахмута, другое, большее, к Энергодару и Мелитополю.