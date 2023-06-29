Врачи медицинской части Белого дома побывали с ознакомительным визитом в больнице Йорви в Эспоо в столичном регионе Финляндии в преддверии возможного визита в страну президента США Джо Байдена.

Об этом сообщает финская газета Финляндии Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.

Финляндия готовится провести в начале июля саммит Северных стран и США с участием Байдена.

"Медицинская часть Белого дома посетила больницу Йорви, чтобы проверить уровень оснащения. Визит состоялся в мае", - говорится в заметке.

Руководство столичного медицинского округа оказалось от комментариев. При этом главный врач Маркку Мякиярви отметил, что поездки медицинского персонала перед государственными визитами являются обычной практикой.



Ранее врачи Белого дома проводили оценку состояния больницы Мейлахти в финской столице в 2018 году, примерно за две недели до визита туда президента Дональда Трампа, который побывал в Хельсинки 15-16 июля 2018 года.

Вчера сообщалось, что у Байдена появились странные отметины на лице, которые заметили журналисты. В Белом доме сказали, что накануне ночью Байден использовал аппарат для дополнительной искусственной вентиляции лёгких во время сна.

А в начале июня после очередного падения Байдена врачи заявили, что ему следует использовать трость.