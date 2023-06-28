У президента Америки Джо Байдена появились странные отметины на лице, которые заметили журналисты.

Вопрос об этом был задан во время брифинга в Белом доме.

Преставители пресс-службы ответили, что ночью перед этим Байден использовал аппарат для дополнительной искусственной вентиляции лёгких во время сна. Это необходимо для улучшения качества ночного отдыха.

Медицинский аппарат представляет собой маску, которая и оставила на лице Байдена отметины, которые заметили журналисты.

При этом западные издания подчёркивают, ссылаясь на представителя администрации США высокого ранга, что "использование аппарата не связано с каким-либо новым заболеванием или условиями окружающей среды". К тому же американский президент начал использовать аппарат совсем недавно.

Ночное апноэ - нарушение функции дыхания, при котором человек во время сна реже совершает вдохи. Дыхание становится нерегулярным, с многократными остановками. Аппарат, устанавливающийся на лицы по типу маски, подаёт в дыхательные пути воздух под равномерным давлением с целью улучшения его циркуляции.

В феврале Белый дом опубликовал медицинском отчёт о состоянии здоровья главы государства. В нём говорится, что ранее Байден перенёс несколько операций на носовых проходах и пазухах, большую часть своей жизни имея дело с заложенностью дыхательных путей.

Кроме этого в пресс-службе сообщили, что у президента США время от времени случаются приступы кашля, что у него была астма.

Ранее появилось видео, на котором Байден заявил, что Путин проигрывает войну в Ираке.

Мы так же публиковали видео, где американский лидер завершил речь о контроле оружия неожиданной фразой.