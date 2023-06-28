Президент США Джо Байден, отвечая на вопрос о Владимире Путине, заявил, что президент России "проигрывает войну в Ираке".

Американский лидер оговорился, отвечая на вопрос телекомпании CNN.

Журналисты попросили Байдена оценить ситуацию, которая сложилась в России 23-25 июня, когда руководитель ЧВК "Вагнер" предпринял попытку вооруженного мятежа. У президента США спросили, не ослабило ли это, по его мнению, позиции Путина.

"Сложно сказать, но он явно проигрывает войну в Ираке, он проигрывает войну дома", – ответил американский президент.

Ранее мы писали, что в сети появилось видео, на котором Джо Байден двусмысленно шутит в адрес чернокожей девушки-студентки, и эту шутку можно трактовать как расистскую.

В прошлом году мы рассказывали, как Байден во время визита в Южную Кореи и выступления на заводе Samsung в Пхентхэке перепутал имена лидеров страны. Он обратился к своему южнокорейскому коллеге Юн Сок Ёлю, назвав имя бывшего президента страны Мун Чжэ Ина.

А до этого глава Белого дома в интервью телеканалу NBC перепутал Афганистан с Украиной и Ираком.