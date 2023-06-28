В сети появилось видео, на котором Джо Байден двусмысленно шутит в адрес чернокожей девушки-студентки, и эту шутку можно трактовать как расистскую.

Инцидент произошел во время выступления Байдена в одном из колледжей штата Южная Каролина и общения с аудиторией.

На мероприятии темнокожая студентка пожаловалась, что ее недавно ни за что остановила дорожная полиция.

"Если бы я была вашей дочерью, какой совет вы бы дали мне в следующий раз, когда меня остановит полиция?" - обратилась она к Байдену.

"Если бы ты была моей дочерью, ты была бы белой, и тебя не остановили бы", - ответил Байден.

Как выяснилось, запись этого видео была сделана в 2019 году, еще до президентства Байдена.

Между тем известно, что антирасистское движение Black Lives Matter еще в 2010-х годах вступило в плотный союз с Демократической партией, к которой относится Байден. Считается, что возглавляемые BLM масштабные протесты после убийства чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе серьезно навредили Дональду Трампу на президентских выборах и стали одной из причин его поражения лидеру демократов Байдену.

Вчера мы рассказывали, что Байден, а также все другие ныне живущие экс-президенты США, помимо Дональда Трампа, являются прямыми потомками рабовладельцев.