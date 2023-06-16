Проверка минюста США нашла расизм в полиции Миннеаполиса.

О проведенной после резонансного убийства правоохранителями при задержании темнокожего Джорджа Флойда проверке отчитался глава минюста генпрокурор Меррик Гарланд. По его словам, ведомство выявило, что полиция и до того эпизода злоупотребляла силой, пренебрегала конституцией и проявляла расизм.

"Установлены случаи, когда за проявленный полицейскими расизм не наступало ответственности, пока ситуации не вызывали общественный резонанс", - сказал Гарланд.

Осужденный за убийство Флойда бывший сотрудник городского департамента Дерек Шовин и до трагедии демонстрировал склонность к чрезмерному применению силы, как и его коллеги, которые регулярно и без разбора прибегали к электрошокерам, стреляли в людей без необходимой процедуры оценки их опасности и угрожали темнокожим и коренным американцам.

Внимание генпрокурора привлек и эпизод, когда в марте 2020 года полицейские распылили слезоточивый газ в лица освещавших протесты в Миннеаполисе журналистов.

Напомним, 25 мая 2020 года в Миннеаполисе произошло задержание афроамериканца Джорджа Флойда, которое привело к смерти мужчины. Это вызвало волну массовых протестов против расизма и погромов.

Полицейскому Шовину дали за убийство Флойда 22 года и более чем 20 лет за нарушение гражданских прав жертвы.