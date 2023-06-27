Президент Соединенных Штатов Джо Байден, а также другие ныне живущие экс-президенты США, помимо Дональда Трампа, являются прямыми потомками рабовладельцев.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственное генеалогическое исследование американской политической элиты.

Согласно исследованию, потомками колонизаторов, владевших темнокожими рабами, являются не менее 100 членов Конгресса последнего созыва (среди них не менее 8% демократов и 28% республиканцев). В эту группу, в частности, попали такие политики, как сенаторы-республиканцы Митч Макконнелл и Линдси Грэм, а также сенатор-демократ Элизабет Уоррен.

В свою очередь Джо Байден и все ныне живущие экс-президенты США, кроме Трампа, также приходятся прямыми потомками рабовладельцев: Джимми Картер, Джордж Буш, Билл Клинтон и Барак Обама.

При этом предки Трампа из Германии по отцовской линии иммигрировали в США в XIX-XX веках, а его мать-шотландка Мэри Энн Маклауд приехала в США только в 1930 году.

Reuters пишет, что пыталось получить комментарии о рабовладельческом прошлом политиков. Журналисты связались с каждым из 100 конгрессменов и 18 президентов, губернаторов или судей, предоставив документы, подтверждающие их связь с рабовладельческим предком.

Ни один из 118 политиков не оспаривал выводы, свидетельствующие о том, что хотя бы один из их предков был рабовладельцем. Агентство получило ответы от 24 законодателей из 100. Еще девять заявили, что у них нет комментариев. Остальные 67 не откликнулись.

Ранее мы писали о том, что единственный темнокожий республиканец Сената США выдвинул свою кандидатуру на выборы президента.

Также "Страна" сообщала, как в прошлом году первая темнокожая судья Верховного суда США Кетанджи Браун Джексон принесла присягу и вступила в должность.