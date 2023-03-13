Disney опубликовала новый трейлер "Русалочки" с чернокожей актрисой в роли Ариэль – Холли Бейли. Фильм является киноадаптацией к одноименному мультфильму, который основан на сказке Ганса Кристиана Андерсена.

И это первый случай, когда темнокожая актриса играет диснеевскую принцессу, которая была белокожей в мультфильмах.

Впрочем, судя по реакции пользователей соцсетей под постом в Instagram "Disney", такое решение понравилось далеко не всем: "Я буду задавать вопросы, которые никто не осмеливается задавать, но как Ариэль превратилась из белой в черную?", "Она красивая, но она не Ариэль", "Черная Русалочка, Черная Белоснежка".

Напомним, ранее компания Disney искала темнокожих актрис на роль шести сестер русалочки Ариэль. На эти роли рассматривали американских актрис Зендае Мари Коулман и Кеке Палмер.

Также "Страна" писала, что кинокомпания Disney с прошлого года полностью остановила прокат своих фильмов в кинотеатрах России.

Кроме того, санкции против России ввела студия Warner Bros, отметив за день до российской премьеры фильм "Бэтмен" с Робертом Патиссоном.

Ранее мы писали, что с какими трудностями столкнулся Запад, когда составлял санкции против России.