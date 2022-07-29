Семья из Балтимора (США) подала иск на 25 миллионов долларов в связи с расовой дискриминацией со стороны тематического парка "Улица Сезам" в Филадельфии. Сотрудник парка в костюме героя шоу отказался приветствовать чернокожих девочек.

Об этом пишут американские СМИ.

Согласно иску, Куинтон Бернс и его 5-летняя дочь Кеннеди подверглись дискриминации во время посещения тематического парка в День отца, 18 июня. Также пострадали "все другие чернокожие гости", присутствовавшие на мероприятии.

Юридическая фирма, занимающаяся делом Бернса, подаст еще и коллективный иск о дискриминации.

"Мы были шокированы и встревожены тем, что актеры в костюмах запятнали великое имя американского бренда "Улицы Сезам", не менее известного, чем бейсбол и яблочный пирог", - сказал адвокат Малкольм Рафф.

Поводом для иска стал попавший на видео момента, когда человек в костюме Розиты игнорирует двух чернокожих девочек. Другим детям Розита машет и подает руку, а когда черные девочки тянутся к ней, делает отрицательный жест головой и уходит.

Видео было опубликовано в Инстаграме матерью одной из девочек, которая также приходится тетей второму ребенку. Оно стало вирусным.

Разместившая ролик женщина назвала инцидент отвратительным и сказала, что больше никогда ноги ее не будет в тематическом парке.

В ответ парк опубликовал заявление, в котором, в частности, говорится: "Наш бренд, наш парк и наши сотрудники выступают за инклюзивность и равенство во всех формах. В этом суть "Улицы Сезам", и мы не потерпим поведения в наших парках, которое противоречит этому обязательству".

Далее парк объяснил, что "костюмы, которые носят наши артисты, иногда затрудняют обзор внизу, а иногда наши артисты пропускают просьбы об объятиях от гостей". Там добавили, что человек в костюме Розиты "не намеренно игнорировал девочек".

"Мы искренне извиняемся перед семьей за пережитое. Мы знаем, что это не нормально. Мы проведем обучение для наших сотрудников, чтобы они лучше понимали, узнавали и предоставляли инклюзивное, справедливое и развлекательное обслуживание для наших гостей", - сказано в заявлении.

Ранее "Страна" писала, что в Лос-Анджелесе произошла массовая драка из-за оскорблений на расовой почве.

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