На шоппинг-улице Аллея Санти в Лос-Анджелесе произошла массовая драка из-за оскорблений на расовой почве. Об этом сообщает Fox news.

"Снявшая ролик свидетельница Карисса Начор рассказала, что она и группы из примерно 12 человек посещали улицу, когда к ним из магазина вышел мужчина и агрессивно попросил их уйти. По словам женщины, мужчина начал толкать к ней тележку и оскорблять ее парня по расовому признаку", - говорится в сообщении.

Также журналисты выяснили, что прибывшая на место вызова охрана не смогла что-либо сделать. Именно в тот момент агрессивно-настроенный мужчина толкнул бойфренда женщины и попытался похитить его костыли.

По результатам инцидента женщина написала заявление в полиции.

Напомним, президента США Джо Байдена во время поездки в Техас 30 мая встретили близкие детей, погибших в начальной школе Ювалда во время массового расстрела 24 мая.

Также мы приводили подробности массового расстрела в техасской школе. Все 19 учеников и двое учителей школы были убиты в классной комнате, где забаррикадировался преступник, отбившись от первого натиска полицейских. Кроме того, стало известно, кем был преступник. Это 18-летний Сальвадор Рамос. Его поведение стало ухудшаться в последнее время. В старшей школе над ним издевались, иногда он затевал драки. Как-то раз на встречу с другом Рамос пришел с ранами на лице: он сам порезал себя ножом "ради веселья". Затем он начал забрасывать машины яйцами, стрелял в случайных людей из пневматического ружья, размещал в соцсетях фотографии оружия, которое хотел иметь.