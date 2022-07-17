В ведущей танцевальной школе Великобритании NCSD (Northern School of Contemporary Dance) исключили балет из вступительных экзаменов, потому что он основан на "белых европейских идеях".

Об этом пишет The Telegraph.

Балет был исключен из числа обязательных для поступления в школу прослушиваний из–за его "спорного характера". Педагоги считают, что веками балет был доступен только более обеспеченным людям и идеализировал определенные европейские формы тела и разделения ролей по гендерному признаку.

NCSD стремится быть "прогрессивным учреждением", а потому ввела новую политику касательно пола и расы.

"По сути, это элитарная форма. Молодые люди, как правило, должны платить за занятия балетом, и для огромного числа потенциальных студентов не было доступа к балету. Это очень специфическая форма, построенная вокруг особых идей белых европейцев и форм тела, которые часто отталкивают молодых людей, которые не соответствуют этому эстетическому идеалу", - объяснила логику решения Франческа Маккарти, заведующая кафедрой бакалавриата консерватории.

Также педагоги говорят о лексических проблемах, которые привели к гендерным различиям, - таким как "балерина" для женщин и "танцор" для мужчин, и повседневному использованию "мужчины и женщины" или "девочки и мальчики" на уроках танцев.

Разделение ролей по гендерному признаку, когда танцовщицы работают на пуантах, а мужчины обычно выполняют прыжки и подъемы, в школе тоже считают проблемой, а NSCD стремится "стать более инклюзивной" путем устранения различий.

Напомним, ранее трансгендерам запретили участвовать в женских соревнованиях по плаванию.

"Страна" также сообщала, что Всемирная организация здравоохранения готовит новое руководство по гендерным вопросам. В нем будет указано, что пол не ограничен мужским и женским.