Президент США Джо Байден перепутал "Америку" с "королевой" на выступлении в Коннектикуте.

Видео речи американского президента распространилось в Telegram-каналах.

Выступая на форуме о безопасности в американском штате Коннектикут Байден в конце речи об ужесточении контроля над оружием произнёс: "Боже, храни королеву!" ("God save the Queen").

Такой была первая строчка гимна Великобритании, когда в ней правила Елизавета II. После ее смерти слова изменили на God save the King ("Боже, храни короля") в честь нынешнего правителя Карла III.

СМИ предположили, что президент США хотел сказать "Боже, храни Америку!" ("God save America"), как часто заканчивают речи в Штатах.

Однако позже пресс-секретарь Белого дома сказал, что Байден имел в виду "кого-то из толпы", подразумевая, что кого-то из присутствующих президент назвал "королевой".

В последнее время с президентом США часто происходят конфузы на публичных мероприятих. Так, выступая перед началом саммита лидеров стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, он перепутал Камбоджу и Колумбию.

А во время визита к Трюдо Байден перепутал Китай и Канаду.

Кроме того, недавно президент США потерял равновесие и упал на пол во время церемонии вручения дипломов в Академии ВВС в Колорадо. Самостоятельно встать он не смог, и ему помогли подняться подбежавшие сотрудники службы безопасности.

После инцидента врачи рекомендовали ему ходить с тростью.