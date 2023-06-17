"Боже, храни королеву". Байден завершил речь о контроле оружия неожиданной фразой. Видео
Президент США Джо Байден перепутал "Америку" с "королевой" на выступлении в Коннектикуте.
Видео речи американского президента распространилось в Telegram-каналах.
Выступая на форуме о безопасности в американском штате Коннектикут Байден в конце речи об ужесточении контроля над оружием произнёс: "Боже, храни королеву!" ("God save the Queen").
Такой была первая строчка гимна Великобритании, когда в ней правила Елизавета II. После ее смерти слова изменили на God save the King ("Боже, храни короля") в честь нынешнего правителя Карла III.
СМИ предположили, что президент США хотел сказать "Боже, храни Америку!" ("God save America"), как часто заканчивают речи в Штатах.
Однако позже пресс-секретарь Белого дома сказал, что Байден имел в виду "кого-то из толпы", подразумевая, что кого-то из присутствующих президент назвал "королевой".
В последнее время с президентом США часто происходят конфузы на публичных мероприятих. Так, выступая перед началом саммита лидеров стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, он перепутал Камбоджу и Колумбию.
А во время визита к Трюдо Байден перепутал Китай и Канаду.
Кроме того, недавно президент США потерял равновесие и упал на пол во время церемонии вручения дипломов в Академии ВВС в Колорадо. Самостоятельно встать он не смог, и ему помогли подняться подбежавшие сотрудники службы безопасности.
После инцидента врачи рекомендовали ему ходить с тростью.