Президенту США Джо Байдену после недавнего инцидента с падением следует использовать трость.

Такое мнение высказал кардиолог и медицинский советник Белого дома при Джордже Буше-младшем Джонатан Рейнер в эфире CNN.

"Со стороны выглядит плохо, но ему не повезло, он просто споткнулся о мешок с песком", - заявил врач.

Он добавил, что люди, особенно пожилые, часто падают, и напомнил о предыдущих случаях падения президента США, отметив, что присущая тому "скованная" и "шаркающая" походка, вероятно, вызвана артритом. По этой причине, считает врач, споткнувшись о какой-то предмет, трудно сохранять равновесие.



"Я бы посоветовал президенту быть очень осторожным. Не будет худшей идеей использовать трость на неустойчивой поверхности. Я знаю, что ему может не понравиться, как он будет выглядеть со стороны, но падение смотрится намного хуже", - подытожил Рейнер.

Напомним, на днях президент США Джо Байден потерял равновесие и упал на пол во время церемонии вручения дипломов в Академии ВВС в Колорадо. Самостоятельно встать он не смог, и ему помогли подняться подбежавшие сотрудники службы безопасности. В Белом доме заверили, что президент США "в порядке" после своего падения, и сообщили, что Байден споткнулся о коробку с песком.

В последнее время президент США уже не раз терял равновесие. Так, в феврале Байден оступился при посадке в самолет в аэропорту Варшавы. Он споткнулся, стал на четвереньки на трапе самолета и помахал провожающим.

А весной 2021 года Байден дважды споткнулся и в конечном счете упал, поднимаясь по трапу на борт номер 1.

Кроме того, в прошлом году президент США упал с велосипеда во время прогулки.