Президент США Джо Байден потерял равновесие и упал на пол во время церемонии вручения дипломов в Академии ВВС в Колорадо.

Видео падения американского президента разошлось по Telegram-каналам.

На кадрах можно заметить, что, вручив диплом военному, Байден отошел в сторону от трибуны и споткнулся, после чего упал. Самостоятельно встать он не смог и ему помогли подняться подбежавшие сотрудники службы безопасности.

Директор по коммуникациям Белого дома Бен Лаболт уже заверил, что президент США Джо Байден "в порядке" после своего падения. Он утверждает, что Байден споткнулся о коробку с песком.

Напомним, что это не первый конфуз президента США на официальных мероприятиях. Так, в феврале Байден оступился при посадке в самолет в аэропорту Варшавы. Он споткнулся, стал на четвереньки на трапе самолета и помахал провожающим.

В прошлом году президент США упал с велосипеда во время прогулки.

А весной 2021 года Байден дважды споткнулся и в конечном счете упал, поднимаясь по трапу на борт номер 1.

В пресс-службе Белого дома тогда подчеркнули, что происшествие не связано с состоянием здоровья главы государства.