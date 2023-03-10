81-летний лидер республиканцев Сената получил сотрясение мозга, упав во время ужина
Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл получил сотрясение мозга при падении в отеле Вашингтона.
Об этом сообщил его пресс-секретарь, передают американские СМИ.
По их данным, 81-летний политик споткнулся в отеле Waldorf Astoria во время частного ужина. Он был доставлен в больницу, где у него диагностировали сотрясение мозга.
Ближайшие несколько дней республиканец проведет в больнице.
Президент США Джо Байден уже пожелал пожилому сенатору скорейшего выздоровления.
Напомним, что недавно и сам 80-летний Байден споткнулся на трапе самолета перед вылетом из Польши. На кадрах видно, как глава Белого дома чинно поднимается по трапу, на полпути вверх спотыкается и падает вперед, став на четвереньки. Однако он смог быстро подняться и продолжить движение к двери. Прежде чем зайти в салону воздушного судна, американский лидер помахал провожающим.
А в феврале президенту США удалили раковую опухоль кожи.
"Зона биопсии была тщательно вылечена, и президент продолжит наблюдаться у дерматолога в рамках всеобъемлющего медицинского обследования", - говорится в отчете.