Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл получил сотрясение мозга при падении в отеле Вашингтона.

Об этом сообщил его пресс-секретарь, передают американские СМИ.

По их данным, 81-летний политик споткнулся в отеле Waldorf Astoria во время частного ужина. Он был доставлен в больницу, где у него диагностировали сотрясение мозга.

Ближайшие несколько дней республиканец проведет в больнице.

Президент США Джо Байден уже пожелал пожилому сенатору скорейшего выздоровления.

Напомним, что недавно и сам 80-летний Байден споткнулся на трапе самолета перед вылетом из Польши. На кадрах видно, как глава Белого дома чинно поднимается по трапу, на полпути вверх спотыкается и падает вперед, став на четвереньки. Однако он смог быстро подняться и продолжить движение к двери. Прежде чем зайти в салону воздушного судна, американский лидер помахал провожающим.

А в феврале президенту США удалили раковую опухоль кожи.

"Зона биопсии была тщательно вылечена, и президент продолжит наблюдаться у дерматолога в рамках всеобъемлющего медицинского обследования", - говорится в отчете.