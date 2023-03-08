В США житель округа Шарлотт, штат Флорида, умер от заражения редкой амебой неглерия Фоулера.

Об этом сообщает CNN.

Возможно, инфекция возникла в результате регулярного полоскания носовых пазух с использованием водопроводной воды, сказано в пресс-релизе Департамента здравоохранения Флориды в округе Шарлотт. Релиз был выпущен еще в феврале, чтобы предупредить общественность об инфекции.

Официальные лица продолжают расследование этого дела, путь заражения до конца не установлен.

"Проводится эпидемиологическое расследование, чтобы понять уникальные обстоятельства. Я могу подтвердить, что инфекция, к сожалению, привела к смерти, и любая дополнительная информация по этому делу является конфиденциальной для защиты приватности пациентов", — заявил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Флориды Джей Уильямс.

Согласно пресс-релизу департамента, заражение амебой "может произойти только тогда, когда вода с микроорганизмами попадает в организм через нос".

Департамент здравоохранения Флориды в округе Шарлотт призвал жителей использовать только дистиллированную или стерильную воду при приготовлении растворов для полоскания носовых пазух. Воду из-под крана следует кипятить не менее минуты и охлаждать, прежде чем использовать ее для полоскания.

Водопроводная вода, которая не была стерилизована, небезопасна для использования в качестве промывания носа и может содержать небольшое количество микроорганизмов, таких как бактерии и простейшие, включая амебы. При этом люди не заражаются, если пьют воду из-под крана, поскольку желудочная кислота обычно убивает эти организмы.

Неглерия Фоулера — это амеба, одноклеточный живой организм, который обитает в почве и теплой пресной воде озер, рек и горячих источников на всей территории США. Ее называют "амебой, поедающей мозг", она может вызывать инфекции головного мозга, что обычно происходит, когда вода с амебой проходит через нос, например, во время плавания.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, ежегодно в США заражаются около трех человек, и эти инфекции обычно смертельны.

С 1962 по 2021 год только четыре из 154 человек в Соединенных Штатах пережили инфекцию амебы, поедающей мозг.

Признаками инфекции являются сильные головные боли, лихорадка, тошнота и рвота, которые могут прогрессировать до судорог, галлюцинаций и комы. Инфекция лечится комбинацией лекарств, включая антибиотики, противогрибковые препараты, противомикробное лекарство и кортикостероид дексаметазон.

Летом в США житель штата Миссури искупался в озере Айова и заразился амебой неглерия Фоулера. В результате он скончался.

А в декабре в Южной Корее впервые умер человек от пожирающей мозг амебы.