В Южной Корее выявлен первый случай заражения амебой вида неглерия Фоулера, которая проникает в мозг человека и вызывает смерть. Из-за заражения скончался 50-летний гражданин Кореи, который накануне несколько месяцев провел в Таиланде.

Об этом сообщает Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний.

Мужчина находился в Таиланде четыре месяца, после чего вернулся в Южную Корею 10 декабря, где умер 21 декабря. Перед смертью у него проявились такие симптомы, как головные боли, лихорадка, рвота, дисфункция речи и другие. С ними его госпитализировали, в больнице он почти сразу же умер.

Агентство заявило, что провело генетические тесты на три типа патогенов, чтобы подтвердить причину смерти. Тесты подтвердили заражение амебой неглерия Фоулера.

Это первая известная смерть от болезни в Южной Корее. Первый летальный исход от нее в мире был зарегистрирован в Вирджинии еще в 1937 году. Неглерия Фоулера - это амеба, или одноклеточный живой организм, обитающий в почве и теплых пресных водах, таких как горячие источники, озера и реки по всему миру.

Амеба попадает в организм при вдыхании через нос и проникает в мозг. Начальные симптомы болезни могут включать головную боль, лихорадку, тошноту или рвоту, а более поздние приводят к сильным головным болям, сильной рвоте и ригидности затылочных мышц (затруднении при сгибании головы). Инкубационный период для амебы обычно составляет от двух до трех дней и длится максимум до 15 дней.

Хотя передача амебы от человека к человеку невозможна, медики попросили жителей воздержаться от купания в районе, где проживал умерший. В агентстве добавили, что в большинстве случаев заражение происходит через плавание в открытых водоемах. Cамый высокий риск инфицирования возникает, когда летом повышается температура воды.

По состоянию на 2018 год в мире был зарегистрирован 381 случай заражения неглерией Фоулера, в том числе в Индии, Таиланде, США, Китае и Японии. Только в США было зарегистрировано 154 случая заражения с 1962 по 2021 год. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, выжили только четыре человека, а уровень смертности превысил 97 процентов. Об одном из смертельных случаев заражения "Страна" писала минувшим летом.

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