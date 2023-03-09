В среду, 8 марта, американская компания Relativity Space планировала запустить в космос с мыса Канаверал во Флориде первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету. Однако попытка запуска была отменена по техническим причинам. Повторный старт назначен на 11 марта.

Об этом сообщили в Twitter компании.

"Сегодняшняя попытка запуска ракеты Terran1 была отменена из-за превышения ограничений критериев подтверждения запуска для тепловых условий топлива на этапе 2. Наше следующее окно попытки запуска подтверждено в эту субботу, 11 марта", - говорится в сообщении.

Известно, что 85% компонентов ракеты-носителя Terran1 созданы с помощью 3D-печати.

По информации компании, длина ракеты достигает 30 метров. Она оснащена двигателями Aeon, также напечатанными на 3D-принтере. В качестве горючего используется метан, в качестве окислителя - жидкий кислород. Стоимость одного запуска оценивается примерно в 12 млн долларов.

В Relativity Space добавили, что технология 3D-печати позволяет существенно сократить сроки строительства и стоимость ракеты.

Ранее мы писали, что в США за 12 часов напечатали на 3D-принтере дом и заселили в него семью.

Также "Страна" рассказывала, что китайские инженеры собираются напечатать на 3D-принтере плотину ГЭС.