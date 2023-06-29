Байден сообщил о проблемах у Китая. Фото: facebook.com/WhiteHouse

Президент США Джо Байден заявил, что у Китая "колоссальные проблемы", но не стал уточнять, какие именно.

Его слова передает журналистский пул Белого дома.

"Затем Байден переключился на Китай и сказал, что у страны "колоссальные проблемы", но добавил, что не будет вдаваться в детали", - приводит пул выдержки из его выступления на мероприятии по сбору пожертвований на избирательную кампанию.

На заявление главы Белого дома отреагировала официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Комментируя на брифинге в среду слова Байдена, она выразила надежду на то, что США решат свои собственные внутренние проблемы и будут способствовать стабильности в мире.

"Я не в курсе этих заявлений. Я думаю, что любая страна, в том числе США, в ходе своего развития и прогресса может столкнуться с проблемами", - сказала Мао Нин.

По словам дипломата, у Китая есть мощное руководство Компартии, страна идет по пути социализма с китайской спецификой.

"Благодаря сплоченности всего китайского народа и его упорному труду у нас есть способность и уверенность в том, что мы сможем решать проблемы на пути развития и добиваться лучшего и более масштабного развития", - сказала она.

"Надеемся, что США смогут сфокусироваться на решении своих внутренних проблем, сыграть конструктивную роль в обеспечении стабильности и процветания во всем мире", - добавила Мао Нин.

Неделю назад Байден сделал вызвавшее скандал заявление, назвав председателя КНР Си Цзиньпина диктатором

Вчера бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Байдена контролирует Китай.

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