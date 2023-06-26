Как ни парадоксально, но ВСУ успешнее наступали на Запорожском направлении на тех участках, где было развернуто меньше западной бронетехники, и застопорились там, где было много "Леопардов" и "Брэдли".

Об этом пишет The New York Times.

"Неясно, связано ли это с тем, что западное вооружение было намеренно развернуто в районах, где российская оборона была более надежной", - отмечает издание.

Сообщается, что украинские атаки "отстают от графика", а западная техника пока не смогла создать решающее преимущество для Украины.

При этом отдельные успехи ВСУ не всегда зависели от планов командования и наличия западной техники.

Так, по данным NYT, освобождение Пятихаток вообще произошло спонтанно.

"Солдаты заявили, что им было приказано наступать без западного тяжелого вооружения. Заняв село Лобковое, солдаты обнаружили, что находятся достаточно близко к соседнему селу Пятихатки, чтобы услышать лай здешних собак. Солдат сказал, что будет нетрудно проскользнуть, чтобы вернуть его, и это было сделано на прошлой неделе", - пишет издание.

Объяснить такой парадокс может еще и фактор местности. Там, где было развернуто западное вооружение, ближайшие деревни, в которых можно спрятаться в заброшенных домах и подвалах, находятся дальше от линии фронта, чем в других местах.

Наиболее успешно ВСУ продвигались южнее Великой Новоселки (к слову, именно там находится село Ровнополь об освобождении которого сегодня заявила Украина). А южнее Орехова штурм пока застопорился.

По словам американского чиновника, сейчас ВСУ в некоторых участках соприкосновения делают паузы, чтобы переоценить, какие тактики и методы прорыва работают лучше всего.

При этом один высокопоставленный чиновник администрации Байдена назвал результаты первых двух недель "отрезвляющими", добавив: "Они отстают от графика".

Другой чиновник сказал, что это было ожидаемо, учитывая построенные РФ укрепления, поэтому делать выводы пока рано.

Напомним, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что ВСУ сталкиваются с трудностями при проведении контрнаступления.

А министр обороны Алексей Резников заявил, что ожидания результата от контрнаступления, которое проводят ВСУ, были завышенными.