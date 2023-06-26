Украинские военные освободили от российских оккупантов село Ровнополь в Донецкой области.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анны Маляр.

"Силы обороны вернули Ровнополь под наш контроль. Двигаемся дальше", - написала Маляр.

Судя по всему, речь идет о селе в Великоновоселковском районе Донецкой области, недалеко от границы с Запорожской областью.

Украинские показали видео из Ровнополя.

Напомним, 24 июня стало известно, что ВСУ освободили территории под Красногоровкой Донецкой области, которые были оккупированы с 2014 года.

Ранее в Минобороны рассказали, как проходит продвижение на юге и о тактическом успехе ВСУ на востоке.

Накануне сообщалось, что на левом берегу Днепра у взорванного Антоновского моста ВСУ закрепили за собой плацдарм.

Также в ВСУ сообщили о продвижении украинских войск на флангах вокруг Бахмута.

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Ранее мы подводили итоги дня 25 июня. Восточная группировка ВСУ начала наступление на нескольких направлениях одновременно в районе Бахмута – по направлению Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещеевки и Курдюмовки. По словам командира 3-й отдельной штурмовой бригады Андрея Билецкого, ВСУ атаковали на западном берегу канала Северский Донец - Донбасс. Там был уничтожен плацдарм россиян.

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