Источник The New York Times в правительстве США подтверждает потерю по меньшей мере 17 американских БМП Bradley украинскими Вооруженными силами в ходе контрнаступления.

Часть из них была повреждена, часть уничтожена.

Это около 15% от общего числа переданных машин (113 единиц).

Напомним, что Украина получила от США еще 15 БМП Bradley сразу после появления в СМИ информации о потерях бронетехники.

Также сообщалось, что Австралия предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму около 74 млн долларов. В новый пакет будут включены 70 единиц техники, в том числе 28 бронированных машин M113, 14 машин специального назначения, 28 средних грузовиков MAN 40M и 14 прицепов, а также 105-мм артиллерийские снаряды.

Война в Украине идет 488-й день. Мы следим за новостями 26 июня 2023 года в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги дня 25 июня. Восточная группировка ВСУ начала наступление на нескольких направлениях одновременно в районе Бахмута – по направлению Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещеевки и Курдюмовки. По словам командира 3-й отдельной штурмовой бригады Андрея Билецкого, ВСУ атаковали на западном берегу канала Северский Донец - Донбасс. Там был уничтожен плацдарм россиян.

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