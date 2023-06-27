Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что нынешнего главу страны Джо Байдена контролирует Китай.

Об этом Трамп заявил на мероприятии федерации женщин-республиканок в штате Нью-Гемпшир.

По словам бывшего президента, его преемник ничего не предпринимает относительно информации о действиях КНР на Кубе.

"Причина, по которой он не хочет ничего делать, в том, что он скомпрометирован. Китай владеет им", - сказал Трамп.

По словам Трампа, в случае победы на выборах в 2024 году он потребует от Китая в течение 48 часов вывезти военное и шпионское оборудование с Кубы.

Ранее СМИ сообщали, что Китай и Куба ведут переговоры о создании на острове совместного военного тренировочного центра, что означает возможное появление китайских военных "на пороге Америки".

Ситуация вызывает обеспокоенность в Вашингтоне, который "изо всех сил пытается предотвратить амбиции Китая в Карибском бассейне".

Кроме того, недавно мы писали о том, что Россия, вероятно, снова запускает свою базу на Кубе для слежки за США.

Речь идет о базе "Лурдес", построенной в 1967 году и официально закрытой Путиным в 2001 году. В те годы она позволяла перехватывать данные с американских спутников связи, телефонные переговоры и сообщения из центра управления полетами NASA во Флориде.

Официально Москва и Гавана всячески отрицают возобновление работы базы "Лурдес", однако журналисты утверждают, что восстановление ее работы кроме прочего обсуждалось в ходе визита президента Кубы Мигеля Диас-Канеля в Москву в ноябре 2022 года, когда он встречался с Путиным.