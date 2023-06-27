"Он скомпрометирован". Трамп заявил, что президента США Байдена контролирует Китай
Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что нынешнего главу страны Джо Байдена контролирует Китай.
Об этом Трамп заявил на мероприятии федерации женщин-республиканок в штате Нью-Гемпшир.
По словам бывшего президента, его преемник ничего не предпринимает относительно информации о действиях КНР на Кубе.
"Причина, по которой он не хочет ничего делать, в том, что он скомпрометирован. Китай владеет им", - сказал Трамп.
По словам Трампа, в случае победы на выборах в 2024 году он потребует от Китая в течение 48 часов вывезти военное и шпионское оборудование с Кубы.
Ранее СМИ сообщали, что Китай и Куба ведут переговоры о создании на острове совместного военного тренировочного центра, что означает возможное появление китайских военных "на пороге Америки".
Ситуация вызывает обеспокоенность в Вашингтоне, который "изо всех сил пытается предотвратить амбиции Китая в Карибском бассейне".
Кроме того, недавно мы писали о том, что Россия, вероятно, снова запускает свою базу на Кубе для слежки за США.
Речь идет о базе "Лурдес", построенной в 1967 году и официально закрытой Путиным в 2001 году. В те годы она позволяла перехватывать данные с американских спутников связи, телефонные переговоры и сообщения из центра управления полетами NASA во Флориде.
Официально Москва и Гавана всячески отрицают возобновление работы базы "Лурдес", однако журналисты утверждают, что восстановление ее работы кроме прочего обсуждалось в ходе визита президента Кубы Мигеля Диас-Канеля в Москву в ноябре 2022 года, когда он встречался с Путиным.