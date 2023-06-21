Бывший президент США Дональд Трамп сравнил претензии Минюста к сыну действующего главы Белого дома Хантеру Байдену со штрафом за нарушение правил дорожного движения.

Об этом он написал в своей соцсети Trurh Social.

"Коррумпированный Минюст Байдена только что отмыл сотни лет уголовных претензий, выписав Хантеру Байдену всего лишь "штраф за нарушение ПДД". Наша система сломана", - написал политик.

Как считает Трамп, "людей взбесит мошенничество Хантера Байдена и Минюста".

Как мы писали, сегодня Хантер Байден заключил сделку с прокуратурой и признал себя виновным по трём предъявленным ему ранее обвинениям. Байден-младший признал свою вину по двум налоговым преступлениям и в хранении огнестрельного оружия.

Между тем с ним связано много куда более сомнительных историй. Так, по данным СМИ, его бизнес-партнеры посещали Белый дом более 80 раз за то время, пока его отец был вице-президентом США. То есть Хантер использовал служебное положение отца.

Также Байден-младший угрожал своей сотруднице удержать зарплату, если она не поговорит с ним голой по видео.