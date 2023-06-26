Свыше трети граждан США (36%) не хотят видеть действующего президента Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа в качестве кандидатов на президентских выборах в 2024 году.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на опрос SSRS.

"Рекордное число граждан США - 36% - не хотели бы видеть ни Байдена, ни Трампа в качестве кандидатов на президентских выборах", - говорится в сообщении.

По данным опроса, число сторонников Байдена и Трампа в настоящее время примерно одинаково. За действующего президента готовы проголосовать на предстоящих выборах 32% опрошенных, за Трампа - 33%.

Также мы писали, что по данным опроса Tipp Poll, Дональд Трамп возглавил рейтинг республиканцев, желающих побороться за выдвижение в президенты от Великой старой партии.

Напомним, осенью прошлого года Дональд Трамп подал документы на участие в выборах президента США в 2024 году.

А в конце апреля и действующий президент США Джо Байден объявил, что будет участвовать в выборах президента. Он заявил, что "сейчас не время успокаиваться, вот почему я баллотируюсь во второй раз".