Новое судебное заседание по делу о неправильном хранении секретных документов бывшим президентом США Дональдом Трампом состоится 14 августа. Это будет процесс с участием присяжных, который продлится две недели.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы.

По данным агентства, дату заседания назначила федеральный судья Эйлин Кэннон, которую Трамп утвердил в свой последний год на посту главы государства.

Если суд состоится в назначенную дату, то это произойдет за девять дней до первых дебатов республиканцев в рамках предвыборной кампании, запланированных на 23 августа. Однако сложности с обработкой строго засекреченных доказательств и усилия, с которыми юридическая команда Трампа оспаривает досудебные ходатайства властей, а также то, как судья меняет графики, могут привести к тому, что судебный процесс будет далеко не быстрым.

Дело должно будет рассматриваться в соответствии со строгим и дотошным набором правил, изложенных в документе, известном как закон о процедурах секретной информации. Он направлен на защиту секретных доказательств и управление способами раскрытия таких записей.

Напомним, ранее бывшему президенту США были предъявлены обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. 13 июня Трамп в суде отказался признавать вину.

Несмотря на судебное преследование, политик сможет участвовать в следующем году в президентских выборах. А большинство американцев - 53% - выступят за помилование Трампа, если по итогам судебных разбирательств ему будет вынесен обвинительный приговор и назначено тюремное заключение.