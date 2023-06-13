В федеральном суде Майами состоялся суд по уголовному делу экс-президента США Дональда Трампа о вывозе секретных материалов из Белого дома. На время суда политика взяли под арест. Он не признал себя виновным.

Об этом сообщают американские медиа.

Слушание прошло как первоначальная явка и как предъявление обвинения, в ходе которого Трампу дали возможность выступить со своим заявлением по делу.

Трамп не признал себя виновным по 37 пунктам обвинения, связанным с его якобы отказом вернуть секретные документы государству.

"Не виновен", - заявил бывший президент в ответ на соответствующий вопрос судьи.

Признание вины позволило бы Трампу пойти на сделку со стороной обвинения и договориться об облегченном наказании. Поскольку Трамп вины не признал, дело будет рассматриваться в обычном порядке.

В итоге Трампу и его помощнику Уолту Науте суд решил не избирать меру пресечения. Их признали не склонными к побегу.

Между тем на пути к зданию суда и возле него Трампа встречали толпы его сторонников. Они стояли по обочинам дороги, по которой ехал автомобиль с экс-президентом, с транспарантами и огромными флагами с надписью "Трамп 2024", намекая на его возвращение в Белый дом.

У здания суда, где прошло заседание по делу Трампа, активисты устроили настоящий митинг, выкрикивая лозунги вроде: "Мы хотим, чтобы Трамп вернулся!" или "Майами за Трампа!"

Выходя из машины, экс-президент поприветствовал своих сторонников.

Ранее, 9 июня, Трампу и его помощнику Уолту Науте были предъявлены обвинения по 38 пунктам, включая хранение секретных документов, связанных с нацбезопасностью.

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