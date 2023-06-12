В США массированно раскручиваются дела против Трампа, который может стать конкурентом Байдена на предстоящих в следующем году президентских выборах, от результата которых, как считают эксперты, во многом зависит ход войны в Украине.

Весной против экс-президента возобновили давнее дело о нарушении правил финансирования предвыборной кампании, а именно о "подкупе" порнозвезды, которой он заплатил за молчание об их связи.

И вот сейчас обнародовали заключение по делу о хранении в личных резиденциях секретных документов с подробным описанием ядерных программ США, потенциальных уязвимостей Вашингтона и его союзников, а также планов американцев по ответным военным атакам (предположительно речь идет о ядерной программе Ирана и планах США провести военную операцию в Персидском заливе). Это тысячи файлов под грифом "совершенно секретно", которые нашли во время обыска в резиденции Трампа во Флориде в прошлом году.

Эти материалы, считают следователи, могли поставить под угрозу национальную безопасность Штатов. По закону в США президент не может хранить дома такие документы. В итоге Трампа обвиняют по 37 пунктам, в том числе в заговоре, даче ложных показаний и преступном сговоре, за что ему может грозить тюрьма, в совокупности - до 400 лет. Из них 31 пункт - по акту о шпионаже.

Это уже второе обвинение в адрес Трампа и первое в истории обвинение в адрес бывшего президента США, выдвинутое федеральной прокуратурой.

Рассказываем, что вероятнее для Трампа - сесть в тюрьму или вернуться в президентское кресло.

"Судья Трампа" и Маск

Сам Трамп настаивает на своей невиновности и обвиняет Байдена в преследованиях по политическим мотивам, напоминая, что ранее секретные документы были также найдены по нескольким адресам, связанным с президентом.

"Коррумпированная администрация Байдена уведомила моих адвокатов, что против меня выдвинуты обвинения, видимо, из-за газетной утки с коробками. Я и представить себе не мог, что подобное может произойти с бывшим президентом США", - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Дело будет слушаться в Флориде, по месту нахождения его резиденции, под председательством судьи Эйлин Кеннон, которую назначил сам Трамп в 2020 году (и по итогу может его оправдать). Она принадлежит к группе консервативных юристов под названием "Общество федералистов", которые не только поддерживают Трампа, но и выступают против злоупотребления государственной властью. Это может дать адвокатам Трампа значимое преимущество.

Вместе с тем дело против Трампа, говорят эксперты, не помешает ему участвовать в предвыборной гонке.

"Ему могут предъявлять обвинения сколько угодно раз, и это не помешает ему баллотироваться", - сказал BBC Дэвид Супер, профессор юридического центра Джорджтаунского университета.

Некоторые политологи говорят, что дело даже может активизировать сторонников Трампа и повысить его шансы на выборах. Или, как минимум, увеличить его шансы стать кандидатом от республиканской партии, выиграв праймериз.

Однопартийцы уже встали на защиту экс-президента.

Спикер Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти заявил, что "бессовестно со стороны президента предъявлять обвинения ведущему кандидату, выступающему против него" и назвал это "поистине чёрным днем для Соединенных Штатов Америки".

"Республиканцы в Палате представителей будут нести ответственность за это наглое использование власти в качестве оружия", - написал он в Твиттере.

"Это печальный день для Америки. Боже, благослови президента Трампа", - говорит глава юридического комитета Палаты представителей Джим Джордан.

"В течение многих лет мы были свидетелями двойных стандартов в области применения закона, в зависимости от политической принадлежности", - сказал губернатор Флориды Рон Десантис, который, кстати, тоже собирается выдвигаться от республиканцев на праймериз.

"Сейчас мы достигли фазы войны. Око за око", - написал в Твиттере конгрессмен штата Аризона Энди Биггс.

А конгрессвумен Нэнси Мейс из Южной Каролины заявила CNN, что, по ее мнению, обвинительный акт "обеспечил Трампу выдвижение" от Республиканской партии на пост президента в 2024 году.

В поддержку Трампа выступил Илон Маск, который сказал, что только у Трампа возникает столько судебных проблем, тогда как вашингтонскому истеблишменту всё как обычно сходит с рук.

Демократы же уверяют, что республиканцы распространяют теории заговора с потенциально опасными последствиями. Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер и лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис, выступили с совместным заявлением, в котором призвали к спокойствию вокруг дела Трампа, заявив, что все должны "позволить этому делу мирно проходить в суде".

Байден отказался от каких-либо комментариев.

Коробки с секретами

Итак, по данным прокуратуры, Трамп скрывал в своих имениях документы с подробным описанием ядерных программ США, потенциальных уязвимостей Вашингтона и его союзников, а также планов США по ответным военным атакам. Эти материалы, считают следователи, могли поставить под угрозу национальную безопасность Штатов.

Трамп якобы скрывал эти документы от следователей и собственных адвокатов, перевозя коробки с бумагами в свою личную резиденцию в Мар-а-Лаго во Флориде, а оттуда - на самолете в поместье Бедминстер в штате Нью-Джерси.

Коробки, как утверждают прокуроры, хранились в ванной, душе, спальне и кладовых помещениях клуба, доступ в который имели сотни членов и 150 человек персонала.

Впрочем, прокурорам надо еще доказать, что Трамп осознанно и намеренно преступил закон, храня дома секретные документы. Неясно также, почему Трамп решил забрать из из Белого дома, а затем долго отказывался их возвращать.

Тем временем эксперты говорят, что арест Трампа по делу порнозвезды привёл к росту его рейтингов на несколько процентов, и сейчас может быть такой же эффект.

По многим соцопросам, Трамп обходит Байдена.

По данным опроса, проведенного по заказу Emerson College, Байден уступает Трампу с 41% против 44%. После аналогичного ноябрьского общенационального опроса поддержка Трампа увеличилась с 41% до 44%, а поддержка Байдена снизилась с 45% до 41%.

Согласно другому соцопросу, который публикует Hill со ссылкой на Harvard CAPS-Harris Poll, 46% опрошенных избирателей отдали бы голоса за Трампа, 41% - за Байдена.

"Трамп остается явным фаворитом среди возможных кандидатов от республиканцев", - отмечают авторы опроса.

Как полагает корреспондент Би-би-си в Северной Америке Энтони Зуркер, формально продолжить президентскую кампанию Трампу не помешает ни обвинение в уголовном преступлении, ни даже обвинительный приговор по этому делу.

"В законодательстве США не прописано никаких норм, которые не позволили бы кандидату, признанному виновным в совершении преступления, участвовать в предвыборной кампании или занимать пост президента - даже находясь при этом в тюрьме, - подчеркивает Зуркер. - Однако арест Трампа, безусловно, существенно усложнит его президентскую кампанию".

"Акт запугивания"

На шансы Байдена на переизбрание, по мнению экспертов, может повлиять рекордная инфляция и напряженность в мире. По данным CNN, 75% сторонников демократов против его выдвижения на второй срок.

Впрочем, по опросам, 89% американцев не изменили своего отношения к Трампу по итогам расследования протестов шестого января на Капитолии.

Насчет обвинений против Трампа мнения неоднозначны.

Республиканский телеканал Fox News обвинил власть в "превращении правоохранительной системы в оружие".

"Соединенные Штаты - пока не банановая республика. Однако уже очень похожа на нее. Обвинения против Трампа очень похожи на акт политического запугивания, которого можно ожидать от диктатуры в развивающемся мире. Отчаянная попытка найти хоть что-то – что угодно! - что могло бы помешать Трампу снова баллотироваться в Белый дом в 2024 году", - пишет The Spectator.

В то же время либеральные издания, наоборот, приветствуют возможность уголовного преследования Трампа, так как это, по их мнению, закроет ему путь в президенты.

Los Angeles Times уверяет, что Трампа можно и не сажать на реальный срок, но возможности снова стать президентом у него не будет. И это, по мнению издания, будет "концом долгого национального кошмара".

Судя по всему, именно такой план у демократов и Байдена - остановить выдвижение Трампа в президенты через возбуждение против него уголовных дел.

Однако он может сработать, только если все процедуры успеют провести до момента президентских выборов.

Если нет - то уголовное преследование только добавит ему очков. В первую очередь - среди республиканских избирателей, за симпатии которых Трампу предстоит борьба на республиканских праймериз с Десантисом.

"Обвинения против Трампа могут, наоборот, сыграть ему на руку, превратив его в жертву политических преследований и еще больше подняв рейтинг. И уже играют - число пожертвований в его комитет политических действий "Спасти Америку" выросло и превысило 100 миллионов. Также конфликт Трампа с Белым домом - очередной повод обвинить власти, которые апеллируют к защите демократии в мире, в двойных стандартах. Сам Трамп скоро может объявить о походе в президенты", - говорит "Стране" эксперт из Вашингтонского центра целостности Питер Стоун.

"Битва динозавров"

Политолог Варр Уэбб называет возможную схватку Байдена и Трампа "битвой динозавров" (в 2024 году Байдену будет 82 года, Трампу - 78 лет).

"У Трампа могут быть проблемы с Министерством юстиции США, но он остается самым популярным республиканцем и фаворитом на выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии в 2024 году. И ситуация складывается не в пользу демократов. Из-за внутрипартийных разногласий правящая партия безуспешно пытается согласовать ключевые законопроекты, борется с инфляцией, наплывом мигрантов и кризисом в здравоохранении и внешней политике. Опросы показывают, что большинство американцев не хотят, чтобы ни Трамп, ни Байден снова баллотировались, но лишь немногие находят замену. Новых лидеров нет. В этом вакууме Байден и Трамп являются фактическими чемпионами", - сказал "Стране" Уэбб.

При этом, согласно опросу Morning Consult, Трамп по-прежнему опережает всех кандидатов от своей партии в президентской гонке 2024 года.

Отмечается, что "на гипотетических праймериз с участием восьми кандидатов" Трамп также победил бы своих однопартийцев - 61% опрошенных высказались за бывшего президента, 19% - за губернатора штата Флорида Рона Десантиса.

"Почти с момента своей инаугурации бывший президент Трамп является королём Республиканской партии. Как на выборах 2018 года, так и на выборах 2020 года, кандидаты в Конгресс, одобренные Трампом, побеждали почти на всех праймериз, в которых участвовали", - пишут аналитики ABC Маккензи Уилкс и Натаниэл Рэкич.

В таких условиях демократы пытаются не допустить Трампа к выборам. И уголовное дело против него - лишь один из вариантов.

По еще одному плану, который уже обсуждается в СМИ, демократы хотят через суд или Конгресс запретить Трампу и близким к нему республиканцам в принципе избираться. Для этого они ссылаются на 14-ю поправку к Конституции США, где воспрещается идти на выборы тем, кто участвовал в мятеже против американского государства.

Нынешние события вокруг Трампа, говорят эксперты, грозят усугубить раскол и усилить напряжённость в США. А также еще больше мобилизовать противников Байдена.

"Сторонники Трампа - это ведь не только захватившие Капитолий "варвары с рогами". Это миллионы мирных граждан, те самые "средние американцы", которые не согласны с политикой Байдена. Многие остаются уверенными, что прошлые выборы украли, что Трампа преследуют. Некоторые будут голосовать за него из сочувствия. А в итоге могут начаться брожения внутри США, которые при радикальном сценарии могут привести к расколу государства. Кроме того, могут активизироваться вооружённые ультраправые и их стычки с крайне левыми, активистами BLM, что грозит стабильности США", - говорит "Стране" вашингтонский политолог Крис Ситтон.

В таких условиях, говорят эксперты, даже если демократам и удастся отстранить Трампа от участия в предвыборной кампании, это лишь откроет дорогу к президентскому креслу второму по рейтингу кандидату от республиканцев - Десантису, который таким образом полностью мобилизует вокруг себя республиканских избирателей, осуждая уголовное преследование экс-президента и не сталкиваясь с ним в прямой конкуренции, которая могла бы навредить обоим.

Что ждет Украину

В президентской гонке в США свою роль играет геополитический фактор.

"На фоне напряжённости в мире (война России с Украиной, угроза войны за Тайвань) возник риск третьей мировой войны. В эти страшные времена ни Трамп, ни Байден не могут обеспечить необходимое лидерство. Байдену вспоминают катастрофическое отступление из Афганистана, Трамп слишком неустойчив и импульсивен", - говорит Уэбб.

Для Украины, считают эксперты, могут быть свои последствия.

"Нынешняя администрация настроена на затяжной конфликт в Украине и всеми силами будет стараться не допустить столкновения с Россией, а значит, темпы поставок оружия, скорее всего, не будут расти, но и переговоры с Москвой у Байдена отвергают. Трамп в свою очередь уверен, что нужно договариваться с Путиным, чтобы прекратить войну. Поэтому в случае его победы не исключена некая сделка с Россией наподобие корейского сценария и в итоге перемирие", - сказал в комментарии "Стране" Стоун.