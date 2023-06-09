Трампу предъявили второе за год уголовное обвинение из-за найденных секретных документов
Бывшему президенту США Дональду Трампу выдвинули новое - уже второе - официальное обвинение. Его вызвали в суд в связи с документами, которые у него нашли во время прошлогодних обысков.
Об этом сообщает CNN.
Считается, что экс-президент брал домой для работы секретные файлы. СМИ писали, что документы касались ядерного оружия. После ухода с президентского поста бумаги остались в поместье Трампа во Флориде.
Суд назначен на 13 июня.
Ранее мы писали, что обыск у Трампа провели на основании информации, которую предоставил тайный осведомитель Федерального бюро расследования.
Сообщалось, что ФБР обнаружило более 11 000 правительственных документов и фотографий во время обыска, а также 48 пустых папок с пометкой "секретно".
Сам экс-президент США, комментируя обыски, заявлял, что агенты ФБР могли подкинуть ему улики.
Напомним, в апреле Дональду Трампу предъявили первые его уголовные обвинения. Ему вменили подлог документов с целью сокрытия компромата (внебрачной связи с порнозвездой Сторми Дэниэлс).
Ранее мы подводили итоги первого судебного заседания по делу Трампа.