Бывшему президенту США Дональду Трампу выдвинули новое - уже второе - официальное обвинение. Его вызвали в суд в связи с документами, которые у него нашли во время прошлогодних обысков.

Об этом сообщает CNN.

Считается, что экс-президент брал домой для работы секретные файлы. СМИ писали, что документы касались ядерного оружия. После ухода с президентского поста бумаги остались в поместье Трампа во Флориде.

Суд назначен на 13 июня.

Ранее мы писали, что обыск у Трампа провели на основании информации, которую предоставил тайный осведомитель Федерального бюро расследования.

Сообщалось, что ФБР обнаружило более 11 000 правительственных документов и фотографий во время обыска, а также 48 пустых папок с пометкой "секретно".

Сам экс-президент США, комментируя обыски, заявлял, что агенты ФБР могли подкинуть ему улики.

Напомним, в апреле Дональду Трампу предъявили первые его уголовные обвинения. Ему вменили подлог документов с целью сокрытия компромата (внебрачной связи с порнозвездой Сторми Дэниэлс).

Ранее мы подводили итоги первого судебного заседания по делу Трампа.