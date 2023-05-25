Суд по делу против бывшего президента США Дональда Трампа о фальсификации документов начнется 25 марта 2023 года, то есть всего за несколько месяцев до новых выборов американского лидера, которые пройдут в ноябре того же года.

Об этом сообщает телеканал CNBC.

"Процесс начнется 25 марта, об этом объявил председательствующий по делу судья Хуан Мерчан", - говорится в сообщении телеканала.

Таким образом, рассмотрение дела придется на период внутрипартийных праймериз, а до самих выборов президента останутся считанные месяцы.

Известно, что в истории США уже были случаи, когда в предвыборной гонке участвовали кандидаты, которым были предъявлены обвинения.

В 1920 году Юджин Дебс участвовал в президентской кампании, находясь в заключении в тюрьме в Атланте за антивоенную речь, а Линдон Ларуш, осужденный в 1980-х годах, претендовал на пост президента из тюрьмы.

Кроме того, Кит Джадд, приговоренный к более чем 17 годам тюрьмы, участвовал в праймериз от демократов вместе с победившим тогда Бараком Обамой.

Ни один из них президентом стать не смог.

Ранее прокуратура Манхэттена публиковала фабулу обвинений против бывшего президента США Дональда Трампа. Его обвиняют в том, что он "фальсифицировал деловые документы, чтобы скрыть преступления, связанные с сокрытием компрометирующей информации от избирателей во время президентских выборов 2016 года". То есть экс-президенту вменяют не подкуп для сокрытия компромата, а документальное уничтожение следов этого подкупа.

Также мы подводили итоги первого судебного заседания по делу Трампа.

Тем временем главный конкурент Трампа республиканец Рон Десантис подал заявку на участие в президентских выборах.