Бывший президент США Дональд Трамп примет участие в судебном заседании в штате Нью-Йорк на следующей неделе по делу о выплатах бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс, за которое ему грозит заключение.

Об этом в эфире телеканала ABC рассказал один из адвокатов Трампа Джо Такопина.

По словам юриста, экс-президент США лично приедет в Нью-Йорк, где во вторник, 4 апреля, ему объявят об уголовных обвинениях, связанных с фальсификацией налоговой отчетности.

"На президента не наденут наручники. Что касается фотографии под арестом и проведут ли его публично как преступника, то, как я уже сказал, я уверен, что обвинения будут пытаться сделать так, чтобы получить удовольствие от этого, выставив его на парад", - заявил Такопина.

Как уточнил позже Такопина в комментарии CBS News, судебное заседание, скорее всего, состоится в 12:30 по местному времени (19:30 по Киеву) 4 апреля.

В суде Манхэттена слушается дело против Трампа, в рамках которого ему могут предъявить обвинения, связанные с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Сам экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп также заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.

На днях Трамп предупредил о смертях и катастрофических разрушениях в стране из-за обвинений в его адрес.