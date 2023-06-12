Бывший президент Дональд Трамп уверенно возглавил рейтинг республиканцев, желающих побороться за выдвижение в президенты от Великой старой партии.

Об этом свидетельствуют данные опроса Tipp Poll.

Согласно этим данным, у экс-президента – 55 процентов, следующим идет губернатор Флориды Рон Десантис с 19 процентами, которого давно называют главным конкурентом Трампа.

Недавно объявивший о выдвижении бывший вице-президент Трампа Майк Пенс имеет всего 6 процентов.

Напомним, что осенью прошлого года Дональд Трамп подал документы на участие в выборах президента США в 2024 году.

Действующий президент США Джо Байден в конце апреля также официально объявил, что будет участвовать в выборах президента.

Ранее губернатор Флориды Рон Десантис подал заявку на участие в выборах президента США в 2024 году.

Незадолго до него сенатор-республиканец Тим Скотт заявил, что выдвигает свою кандидатуру для участия в президентских выборах США в 2024 году. Сенатор представляет штат Южная Каролина.

Известно, что губернатор Северной Дакоты и бывший генеральный директор компании - разработчика программного обеспечения республиканец Даг Бергум планирует в начале июня объявить о своем участии в президентских выборах США 2024 года, но его фамилии пока нет в списке.