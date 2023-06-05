Бывший вице-президент США при экс-лидере Соединенных Штатов Дональде Трампе Майк Пенс подал документы на участие в президентских выборах в 2024 году.

Об этом свидетельствуют данные Федеральной избирательной комиссии США.

Представитель Пенса Девин О'Мелли в комментарии СМИ подтвердил, что бывший вице-президент действительно подал документы для участия в выборах в следующем году.

Шансы на то, чтобы представлять Республиканскую партию, у Пенса крайне малы: рейтинг Трампа составляет 53%, тогда как Пенса – всего 4%.

Напомним, что осенью прошлого года Дональд Трамп подал документы на участие в выборах президента США в 2024 году.

Действующий президент США Джо Байден в конце апреля также официально объявил, что будет участвовать в выборах президента.

Ранее мы писали, что губернатор Флориды Рон Десантис подал заявку на участие в выборах президента США в 2024 году.

А незадолго до него сенатор-республиканец Тим Скотт заявил, что выдвигает свою кандидатуру для участия в президентских выборах США в 2024 году. Сенатор представляет штат Южная Каролина.

Кроме того, и губернатор Северной Дакоты, бывший генеральный директор компании - разработчика программного обеспечения республиканец Даг Бергум планирует в начале июня объявить о своем участии в президентских выборах США 2024 года.