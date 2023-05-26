Губернатор Северной Дакоты, бывший генеральный директор компании - разработчика программного обеспечения республиканец Даг Бергум планирует в начале июня объявить о своем участии в президентских выборах США 2024 года.

Об этом сообщают ведущие американские СМИ.

Объявление об участии в гонке 66-летний Бергум сделает в Фарго, Северная Дакота, 7 июня. Сейчас губернатор снимает рекламу на телевидении в рамках подготовки к предвыборной кампании. В последние недели он также начал работать с политическими консультантами, имеющими опыт президентской кампании.

Ранее этой весной он совершил поездку в Айову, штат, с которого традиционно начинают выдвижение кандидаты в президенты от Республиканской партии.

Губернатор мало известен за пределами Северной Дакоты и будет считаться темной лошадкой среди других претендентов на высший пост в США. Однако он станет одним из самых богатых республиканцев среди кандидатов наряду с мультимиллионером-предпринимателем Вивеком Рамасвами и Дональдом Трампом.

Бергум владеет компанией Great Plains Software, которая разрабатывает программное обеспечение и стоит миллиард долларов. Ее приобрела Microsoft, но Бергум остался в совете директоров в качестве старшего вице-президента.

Ранее мы писали, что губернатор Флориды Рон Десантис официально подал заявку на участие в выборах президента США в 2024 году.

А незадолго до него сенатор-республиканец Тим Скотт заявил, что выдвигает свою кандидатуру для участия в президентских выборах США в 2024 году. Сенатор представляет штат Южная Каролина.