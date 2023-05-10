Директор ЦРУ Уильям Бёрнс, который тайно ездил в Украину для встреч с Зеленским, может стать следующим Госсекретарем США в случае второго срока нынешнего президента страны Джо Байдена.

Об этом пишет The New York Times.

По информации издания, за год войны в Украине глава разведывательного ведомства США Уильям Бёрнс накопил в Белом доме больше влияния, чем в своё время другие главы разведки.

Ранее администрация США жаловалась, что знает о военных передвижениях и планах России больше, чем о замыслах самой Украины.

Об этом пишет New York Times в статье, посвященной причинам недавнего визита директора ЦРУ в Киев.

Украина часто хранила молчание о своих оперативных планах, отмечает издание.

При этом отмечается, что перед сентябрьским контрнаступлением официальные лица Украины "начали больше рассказывать о своих намерениях, позволив США предоставить разведданные, которые помогли киевским военным изменить свои планы по нацеливанию на слабые места в российских позициях".

Известно, что предупреждения о покушениях на свою жизнь Владимир Зеленский получил именно от Бёрнса и с начала войны пережил более дюжины таких попыток.

Об этом со ссылкой на украинских чиновников говорится в книге "Борьба за его жизнь: внутри Белого дома Джо Байдена".

В публикации говорится, что директор ЦРУ ездил в Киев перед началом войны России с Украиной, чтобы сообщить Зеленскому о российском плане его убийства.

Украинские официальные лица говорят, что Зеленский пережил более 12 покушений на его жизнь со стороны российских сил с начала войны в феврале прошлого года.

По словам Уиппла, по крайней мере две из этих историй успеха были связаны с разведывательными данными США, которыми поделился Бернс во время его визита в Киев.

"Разведка была настолько подробной, что помогла бы силам безопасности Зеленского предотвратить два отдельных покушения России на его жизнь", - говорится в публикации.