Администрация США периодически жалуется, что знает о военных передвижениях и планах России больше, чем о замыслах самой Украины.

Об этом пишет New York Times в статье, посвященной причинам недавнего визита директора ЦРУ в Киев.

Украина часто хранила молчание о своих оперативных планах, отмечает издание.

При этом отмечается, что перед сентябрьским контрнаступлением официальные лица Украины "начали больше рассказывать о своих намерениях, позволив США предоставить разведданные, которые помогли киевским военным изменить свои планы по нацеливанию на слабые места в российских позициях".

Ранее "Страна" сообщала, что директор ЦРУ Уильям Бернс побывал в Киеве с визитом на прошлой неделе. Главный разведчик США проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о вероятных военных планах России на весну.

Напомним, что глава ЦРУ был в Киеве с визитом в январе 2022 года. Он встречался с президентом Украины Зеленским и пообщался с украинской разведкой. Во время прошедших встреч обсуждалась вероятность российского вторжения в Украину.

Он также тайно посетил Киев в день ракетного удара по Украине. Директор ЦРУ Уильям Бернс 15 ноября находился в Киеве и встречался с Владимиром Зеленским. Во время ракетного обстрела Киева Бернс находился в здании американского посольства.

Также мы писали, что британское издание Independent сообщало, что Уильям Бернс ездил в столицу перед началом войны России с Украиной, чтобы сообщить Зеленскому о российском плане его убийства.