Экс-президенту США Дональду Трампу и его помощнику Уолту Науте предъявлены обвинения по 38 пунктам, включая хранение секретных документов, связанных с нацбезопасностью.

Об этом говорится в судебных документах, сообщает CNN.

Согласно данным суда, в дополнительном перечне возможных штрафных санкций в адрес экс-главы американской администрации указывается 37 пунктов, в отношении его помощника - шесть. В числе прочего ответчикам вменяется дача ложных показаний и преступный сговор.

Соответственно, бывший президент Дональд Трамп и его помощник Уолт Наута обвиняются в заговоре с целью воспрепятствовать правосудию.

"Цель заговора заключалась в том, чтобы Трамп сохранил секретные документы, которые он взял с собой из Белого дома, и скрыл их от большого федерального жюри", - говорится в обвинительном заключении.

В документе добавляется, что скрытые Трампом документы содержали сведения о ядерных программах США.

Предъявленные обвинения предполагают наказание до 20 лет тюрьмы по самой тяжелой из статей. По совокупности Трампу может грозить до 400 лет лишения свободы.

В то же время обвинения против Трампа не предусматривают санкции в виде запрета на занятие государственных должностей. Таким образом, Трамп сможет избираться на пост президента и занять эту должность.

Напомним, Дональду Трампу выдвинули новое - уже второе - официальное обвинение. Его вызвали в суд в связи с документами, которые у него нашли во время прошлогодних обысков.

ФБР обнаружило более 11 000 правительственных документов и фотографий во время обыска, а также 48 пустых папок с пометкой "секретно".

Сам экс-президент США, комментируя обыски, заявлял, что агенты ФБР могли подкинуть ему улики.