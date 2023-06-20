Большинство американцев - 53% - выступят за помилование экс-президента Дональда Трампа, если по итогам судебных разбирательств ему будет вынесен обвинительный приговор и назначено тюремное заключение.

Такие результаты показал опрос социологической службы Harvard CAPS-Harris.

В случае тюремного заключений Трампа по решению суда за его помилование выступают 80% сторонников Республиканской партии и 30% - сторонников демократов.

57 процентов опрошенных считают исход суда, при котором политик будет осужден, маловероятным. Из тех же, кто считает, что Трамп все-таки будет осужден, 67 процентов сторонников демократов и 18 процентов сторонников республиканцев.

В опросе принимали участие 2090 зарегистрированных избирателей. Исследование проводилось 14-15 июня.

Между тем американский суд запретил предавать огласке материалы, которые проходят как улики в деле экс-президента США.

"Улики наряду с любой проистекающей из них информацией не подлежат раскрытию общественности или новостным медиа, распространению на любой новостной или социальной медиа-платформе без предварительного уведомления и согласия Соединенных Штатов или одобрения суда", - сказано в решении суда.

Федеральный суд по южному округу штата Флорида таким образом удовлетворил ходатайство, которое было подано прокуратурой. Из судебного решения следует, что речь идет обо всех несекретных уликах, которые обвинение предоставило защите в рамках в подготовке к процессу.

Напомним, 9 июня Трампу и его помощнику Уолту Науте были предъявлены обвинения по 38 пунктам, включая хранение секретных документов, связанных с нацбезопасностью. Также ответчикам вменяется дача ложных показаний и преступный сговор.

После заседания суда Трамп заявил, что Байден "арестовывает своего политического оппонента".