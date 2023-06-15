Россия ведет отчаянную борьбу против контрнаступления Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью NBC News.

"Наши войска на передовой линии фронта встречают очень жесткое сопротивление. Потому что для России проиграть эту кампанию Украине, я бы сказал, фактически означает проиграть войну", - сказал он, заметив, что россиянам помогают медленные поставки нового западного оружия, такого как истребители.

Новости с передовой он оценил как "в целом положительные, но очень тяжелые"

Он также ответил бывшему президенту США Дональду Трампу и губернатору Флориды Рону Десантису, кандидатам в президенты от республиканцев, которые поставили под сомнение продолжающуюся американскую военную поддержку Киева.

Зеленский пригласил их приехать в Украину, предупредив, что поражение его страны будет означать лишь более широкий конфликт с Москвой позже.

Напомним, накануне в Минобороны сообщили, что украинская армия при наступлении несет в разы меньше потерь, чем российские войска.

Ранее мы писали, что участники "Рамштайна" договорились о поставках Украине систем ПВО и ракет к ним для контрнаступления.