Экс-президент США Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками после заседания суда в Майами. Там, напомним, ему предъявили уже второе уголовное обвинение: в сокрытии у себя дома секретных документов.

По словам Трампа, "коррумпированный действующий президент арестовывает своего главного политического оппонента по ложным и сфабрикованным обвинениям, в которых он и многие другие президенты были бы виновны".

По его мнению, это происходит "на президентских выборах, на которых он очень сильно проигрывает".

Трамп заявляет, что Байден "вместе с бандой своих ближайших головорезов, неудачников и марксистов пытался уничтожить американскую демократию".

Отметим, вчера Белый дом заявил, что не имеет отношения к новому делу Трампа.

Напомним, 9 июня Трампу и его помощнику Уолту Науте были предъявлены обвинения по 38 пунктам, включая хранение секретных документов, связанных с нацбезопасностью. Также ответчикам вменяется дача ложных показаний и преступный сговор.

Ранее мы писали, что Дональд Трамп уверенно возглавил рейтинг республиканцев, желающих побороться за выдвижение в президенты от Великой старой партии.